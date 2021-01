美 의회 난입 후 신상 털린 참가자들, 뒤늦게 "잘못했다" 줄지어 사과

[아시아경제 나한아 기자] 미국 워싱턴DC 의회 의사당 폭력 사태에 대한 여론이 악화되면서 참가자들의 신원이 SNS를 통해 확산되자 이들은 뒤늦게 "잘못했다"라며 잇따라 사과했다.

지난 6일 의회 의사당에 난입해 발코니에 대롱대롱 매달린 모습과 하원 의장석에 앉아 고함을 치던 남성의 모습이 언론과 SNS를 통해 전 세계로 퍼지면서 그의 신상 또한 드러났다. 그의 이름은 조시아 콜트(34세)로 아이다호에서 중소 디지털 마케팅 기업을 운영하고 있었다.

콜트는 자신의 SNS를 통해 "모든 뉴스가 내 모습으로 도배됐다"라며 "나는 의사당을 파손하지 않았고, 다른 시위자들에게도 '이곳은 신성한 장소이니 파괴 행위를 해서는 안 된다'라고 수차례 강조했다"라고 항변했다.

그러면서 "국민들에게 진심으로 사죄한다"라며 "그 당시에는 옳은 일을 한다고 생각했지만 나와 내 가족, 내 친구들에게 수치스러운 행동이었다"라고 토로했다.

현재 그는 SNS 계정을 삭제했으며 쏟아지는 항의와 위협으로 인해 회사 홈페이지도 닫았다.

시카고의 데이터 분석 기업인 코그네시아의 CEO 브레들리 러크스테일스(52세)도 자신의 SNS에 "(의사당 난입은) 내 인생에서 최악의 결정"이었다며 후회의 글을 올렸다. 그는 당시 시위 현장에서 경찰에 체포돼 신원이 알려졌다.

이어 러크스테일스는 "(지난)6일 워싱턴에서 벌어진 모든 폭력적 행위는 비난받아 마땅하다"라며 "나 때문에 당황했을 가족과 동료들 친구들에게 용서를 구한다"라고 덧붙였다. 아울러 러크스테일스는 코그네시아의 CEO 자리에서 물러났다고 전해졌다.

