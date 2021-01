[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주해양경찰서는 10일 오전 제주시 삼양 3동 벌랑포구에서 남성 시신 1구를 발견해 신원 확인 중에 있다고 밝혔다.

제주해양경찰서에 따르면 이날 9시 52분경 삼양동 포구에 시신으로 보인다는 민원 신고를 접수하고 제주해경 파출소 경찰관을 급파 현장 보존한 뒤 제주해경 형사계에서 시신을 안치 시내 대형병원으로 옮긴 후 시신의 신원을 확인하고 있다.

제주해경은 발견된 남성 시신은 벌거벗은 상태였으며 부패가 심하고 왼쪽 팔이 없는 상태인 것으로 확인돼, 신원 확인에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

