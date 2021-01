"트위터 막힌 트럼프, 임기중 IT기업 압박 검토"…지지자는 우파SNS行

의사당 폭력사태로 트럼프 페북·트위터 계정 막혀

지지자들, 우파 SNS 팔러로 몰려…사흘간 27만 다운로드

[아시아경제 정현진 기자] 사회관계망서비스(SNS) 트위터가 폭력 선동 위험을 이유로 도널드 트럼프 미국 대통령의 계정을 영구 정지하면서 그의 지지자들이 반발, 잇따라 트위터를 탈퇴하고 나섰다. 페이스북에 이어 트위터까지 트럼프 대통령을 퇴출한 것을 두고 백악관은 남은 임기 동안 대형 IT기업에 대한 규제를 강화하는 방식으로 압박을 가할 것으로 보인다.

9일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 익명의 소식통을 인용해 백악관이 이달 20일 트럼프 대통령의 임기가 끝나기 전, 이르면 11일 IT업계에 대한 규제를 내놓는 것을 검토하고 있다고 보도했다. 구체적인 방식에 대해서는 아직 알려진 바 없다. 앞서 지난달 트럼프 대통령은 의회에 SNS의 면책 특권을 부여한 통신품위법 230조 폐지를 강하게 요구했었다. CNN방송도 트럼프 대통령이 남은 임기 동안 대형 IT기업들과 싸울 것으로 예상된다고 보도했다.

백악관이 이처럼 IT기업을 압박하려는 이유는 최근 이뤄진 트위터, 페이스북의 트럼프 대통령 계정 영구 정지 결정 때문이다. 이 기업들은 지난 6일 트럼프 대통령 지지자들이 워싱턴DC 의회의사당에 난입, 폭력사태를 일으킨 것과 관련해 트럼프 대통령이 이를 선동했다고 보고 추가 선동 위험을 우려해 트럼프 대통령의 개인 계정을 막아버렸다.

그러자 트럼프 대통령 진영은 표현의 자유를 막는 것이라고 강하게 반발했다. 트럼프 대통령은 지난 8일 트위터 계정이 차단되자 "우리는 침묵하지 않을 것"이라며 "여러 사이트와 협의를 진행 중이며 곧 큰 발표가 있을 것이다. 가까운 시기에 우리만의 플랫폼을 만들 여지가 있는지도 살펴보고 있다"고 말했다. WP는 "트럼프 대통령과 백악관이 온라인으로 소통할 수 있는 방안을 찾기 위해 정신없이 움직이고 있다"고 전했다.

현재 트럼프 대통령 진영의 주목받고 있는 SNS는 팔러다. 팔러는 '큐어넌(QAnon)'과 '프라우드 보이스(proud boys)' 등 극우 단체 회원과 백인 우월주의자들이 애용하는 SNS다. IT전문매체 테크크런치에 따르면 팔러가 트럼프 지지자들 사이에서 대안 SNS로 부상하면서 팔러는 이날 애플 앱스토어 다운로드 순위에서 1위를 기록했다. 팔러 내려받기 횟수는 7일 5만5000건에서 8일 21만건으로 급증했다. 지난 6일부터 사흘간 미국에서 이 애플리케이션(앱)을 다운로드한 횟수는 26만8000건으로 집계됐다.

이에 구글은 지난 8일부터 자사 앱스토어에서 팔러를 다운로드하지 못하도록 차단했고, 애플도 팔러가 폭력을 선동하는 메시지를 차단하지 않으면 앱스토어에서 팔러를 퇴출시킬 것이라고 경고했다.

미 싱크탱크 애플랜틱카운슬에서 허위정보 관련 연구를 하는 이머슨 브루킹스 선임연구원은 "트럼프 대통령의 지지자들은 이전에 비해 메시지를 덜 자주 받게 될 것"이라면서 "분명 그에게는 그의 메시지를 전할 채널에 맞출 강경 지지자들이 수백만명 있지만 이는 규모가 좀 더 줄어들고 헌신적인 그룹이 될 것이며 극도로 과격해질 것"이라고 전망했다.

