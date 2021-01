중국 코로나 백신 900만회 투여…개인 무료접종 재확인

[아시아경제 조슬기나 기자] 중국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 900만회를 투여했다고 밝혔다.

9일 중국중앙방송(CCTV) 등에 따르면 쩡이신 중국 국가위생건강위원회 부주임은 이날 기자회견에서 이 같이 밝혔다. 쩡 부주임은 이 가운데 750만회가 중점 그룹에 대한 접종을 정식으로 시작한 지난달 15일 이후 이뤄졌다고 설명했다.

그는 "개인의 백신 접종은 무료"라며 "비용은 의료보험 기금과 재정으로 부담할 것"이라고 말했다. 백신 무료 접종 방침을 재차 확인한 것이다.

또한 쩡 부주임은 "최대한 많은 사람이 백신을 접종받도록 해야 한다"며 춘제(春節·중국의 설)를 앞두고 바이러스 전파 위험이 커진만큼 유동 인구를 최대한 줄여야 한다고 촉구했다. 그는 영국의 변이 바이러스는 백신의 보호 능력에 영향을 미치지 않는다고 덧붙였다.

중국은 백신 접종을 독려하고 있다. 당국은 올해 불활성화 코로나19 백신 생산량이 10억회 접종분 이상일 것이라고 밝힌 바 있다. 전문가들은 중국이 독일이나 러시아에서 백신을 수입해 부족분을 메꿔야 한다고 제안했다.

