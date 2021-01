'트위터 퇴출 굴욕' 트럼프, 민경욱도?…하태경 "민경욱, 영구 퇴출해야"

하태경 "민경욱, 트럼프처럼 영구 퇴출해야"

[아시아경제 최은영 기자] 하태경 국민의힘 의원이 트위터가 도널드 트럼프 미국 대통령의 계정을 영구 정지시킨 것에 관련해 "민경욱 의원도 영구 퇴출당하여야 한다"라고 일침을 가했다.

9일 하의원은 페이스북에 "미국 부정선거를 선동한 트럼프가 드디어 정치적으로 몰락했다"라며 "트위터에서 영구 퇴출당했고 미국 의회에서도 해임 또는 탄핵 논의가 진행 중"이라고 말했다.

이어 "트럼프가 퇴출당한 것처럼 우리 당도 민-트동맹을 선동해 나라 망신, 당 망신을 다 시킨 민 모 씨를 영구 퇴출해야 한다"라며 "민 모 씨는 한국 총선뿐 아니라 미국 대통령 선거도 대규모 부정선거라는 가짜 선동을 하면서 민트 동맹을 운운했던 사람"이라고 비판했다.

그러면서 "얼마 전 당협위원장에서 교체는 됐지만, 그것으로는 부족하다"라며 "국민의힘에서 영구 퇴출해 악의적 선동꾼의 말로가 어떻게 되는지 똑똑히 보여줘야 한다. 그래야 제2, 제3의 사기 정치 선동꾼이 튀어나오는 것을 막을 수 있다"라고 목소리를 높였다.

하의원은 "민 모 씨를 당 윤리위에 회부해 영구 퇴출해야 한다"라고 다시금 강조했다.

앞서 민 전 의원은 지난해 11월 미국 대선이 부정선거였다고 주장하며 트럼프 대통령과 '민-트 동맹'을 결성하겠다고 밝힌 바 있다. 이전에는 4·15 총선이 부정선거라고 주장해왔다.

더불어민주당은 "자칫 외교적 문제로 비화될 수도 있다"라며 우려를 표했지만 민 전 의원은 "내가 6개월 동안(4·15 총선) 선거 결과를 두고 이게 통계적으로 말이 되느냐고 했었지 않냐. 지금 트럼프 대통령 아들이 그 말을 하고 있다"라며 "나나 트럼프나 간단한 사람이 아니다. 그냥 넘어가지 않을 것"이라고 밝혔다.

한편 8일(현지 시각) 트위터는 "트럼프 대통령의 트위터 계정의 최근 트윗과 맥락 등에 대해 면밀하게 검토한 뒤 폭력의 추가 선동에 대한 위험 때문에 계정을 영구 정지하기로 했다"라고 밝혔다.

트럼프의 '트위터 영구 삭제' 소식이 전해지자 11일 민 전 의원은 "미국에서는 지금 트위터 CEO 도시(Dorsey)나 페이스북이 저커버그가 대통령보다 더 큰 권력을 휘두르고 있다"라고 반응했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr