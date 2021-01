"트럼프, 의회폭동 때 '대선뒤집자' 전화 돌려"

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 워싱턴DC 의회 의사당에 시위대가 난입했을 당시 도널드 트럼프 대통령이 상원의원들에게 조 바이든 대통령 당선인의 승리 인준을 늦춰달라는 전화를 돌렸다는 보도가 나왔다. 의사당 난입 사태에 이를 해결하기보다는 대선 결과를 뒤집기 위한 움직임에 나선 셈이다.

8일(현지시간) CNN방송에 따르면 시위대가 난입했던 지난 6일 오후 2시 공화당 소속 마이크 리 상원의원은 트럼프 대통령으로부터 토미 튜버빌 의원을 찾는, 잘못 걸린 전화를 받았다. 이에 리 의원은 튜버빌 의원을 찾아 전화를 연결시켜줬고, 튜버빌 의원은 트럼프 대통령과 약 10분간 통화했다.

당시 트럼프 대통령은 선거인단 투표 결과에 추가로 반대 의견을 표명해 바이든 선인의 승리 인준을 더 늦춰줄 것을 요청했고, 튜버빌 의원은 선거에 문제가 있다는 트럼프 대통령의 주장에 동조하는 입장을 보였다고 CNN은 전했다.

같은 날 오후 7시 리 의원에게는 트럼프 대통령의 개인 변호사인 루돌프 줄리아니 전 뉴욕시장으로부터 또 다시 튜버빌 의원을 찾는 전화가 걸려왔다. 리 의원이 전화를 받지 못하자 줄리아니 전 시장은 음성메시지를 통해 "튜버빌 의원이시죠? 트럼프 대통령의 변호사입니다"라고 소개한 뒤 "오늘 오후 8시에 의회 회의가 다시 소집 예정일 텐데 되도록 내일까지 이를 연기했으면 한다"고 메시지를 남긴 것으로 알려졌다.

친 트럼프 의원에게 전화하려다 잘못된 번호로 걸어 전략이 노출된 셈이다. 튜버빌 의원은 이 같은 사실이 언론 등을 통해 알려지기 전까지 줄리아니 전 시장이 전화했다는 사실을 몰랐던 것으로 전해졌다. CNN은 "트럼프 대통령이 시위대가 난입한 당일 오후 의회가 재소집된 후에도 상원의원들에게 선거인단 투표 인증을 막아달라고 요청했다"고 보도했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr