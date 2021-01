"가족·친구 뭉치면 월 3만원대에 5G 무제한"…LGU+ '지인결합' 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스가 가족·연인·친구 등 4~5인이 뭉칠 경우 월 8만원대의 5G 무제한 요금제를 월 3만원대에 사용할 수 있는 '지인결합' 상품을 출시했다. 가족은 물론 지인까지 결합가능한 서비스는 5G·LTE 시장에서 처음이다. 넷플릭스, 웨이브처럼 지인들과 계정을 공유해 실질적인 요금할인 혜택을 받을 수 있도록 했다. 이를 통해 이른바 LG유플러스의 '찐팬'을 늘리겠다는 복안이다.

10일 LG유플러스에 따르면 새롭게 출시되는 5G·LTE·인터넷 요금 결합 서비스 ‘U+투게더’는 통신요금을 묶을수록 할인이 커지는 결합 서비스다.

5G·LTE 무제한 요금제로 가입 가능하며 결합은 최대 5명까지 할 수 있다. 할인액은 2인 결합 시 각 1만원, 3인 시 각 1만4000원, 4인~5인은 각 2만원으로 결합 인원이 많을수록 할인액도 올라간다.

여기에 ‘선택약정’ 25% 할인과 LG유플러스의 ‘LTE요금그대로약정’ 5250원 할인이 더해지면 총 할인액은 더 커진다. 4인 결합을 한 5G 무제한 요금제(월 8만5000원) 고객의 경우 결합(2만원) + 선택약정(2만1250원) + LTE요금그대로약정(5250원)으로 총 4만6500원을 할인을 받아 월 3만8500원에 월정액을 쓸 수 있다. 8만원대의 5G 무제한 요금제를 월 3만원대로 사용하게 되는 것이다.

청소년의 경우 5G 무제한을 2만원대에도 쓸 수 있게 된다. LG유플러스는 오는 4월말까지 U+투게더 결합을 하는 가입자 중 청소년 고객에게는 월 1만원의 추가 할인을 제공한다. 청소년 할인은 별도의 신청이 필요하지 않으며, 결합 고객 중 18세 이하 가입자에게 자동 적용된다. 혜택은 모바일 2인 이상 결합 시 받을 수 있으며, 대상자가 만 20세가 되기 전까지 유지된다.

LG유플러스는 이번 U+투게더 결합의 활용성을 높이기 위해 무제한 요금제 3종도 신설했다. 우선 ▲‘5G 프리미어 에센셜’은 월 8만5000원에 5G 데이터 무제한, 쉐어링·테더링 데이터를 각각 15GB 제공하는 요금제다.

5G 요금제와 동일한 명칭의 LTE 무제한도 내놓았다. ▲’LTE 프리미어 플러스’는 월 10만5000원에 LTE 데이터가 무제한이며, 쉐어링·테더링 데이터는 각각 50GB씩 서비스한다. 2nd 디바이스 2회선 월정액 할인과 컨텐츠 혜택을 선택할 수 있는 미디어팩, 카테고리팩도 포함된다. ▲’LTE 프리미어 에센셜’은 LTE 무제한, 쉐어링·테더링 데이터는 각각 15GB로 구성됐다.

U+투게더 결합은 새롭게 출시한 무제한 요금제 3종과 기존 무제한 요금제 4종을 통해 쓸 수 있다. 5G에서는 시그니쳐, 프리미어 슈퍼·플러스·레귤러·에센셜 5종이 해당되며, LTE에서는 프리미어 플러스·에센셜 2종으로 가능하다.

예를 들어 친구 4명이 매월 A와 B는 5G 무제한(8만5000원), C와 D는 LTE 무제한(8만5000원) 요금제를 사용할 시 4명 모두 결합(2만원)+선택약정(2만1250원)+LTE요금그대로약정(5250원) 할인을 받는다. 이를 통해 모두 3만8500원에 각 월정액을 쓸 수 있다. 사례와 같이 5G와 LTE를 교차 결합하는 것도 가능하다.

U+투게더는 모바일뿐만 아니라 인터넷 결합도 제공한다. 500M 이상의 U+인터넷 서비스 12종을 함께 결합할 수 있다. 최대 월 1만1000원씩 3회선까지 요금 할인을 받을 수 있다. 인터넷 결합은 모바일 고객 5인 외의 명의로도 가능하다.

U+투게더는 지인 결합 시 대표자를 지정해야 하며, 결합 이후에는 대표자를 임의 변경할 수 없다. 요금 청구 계정은 대표자로 통합해야 한다. 대표자가 월정액을 납부하면 계정을 3인~4인이 동시 접속해 사용하는 넷플릭스, 웨이브 등 온라인동영상서비스(OTT)와 유사한 방식이다. 고객은 1개의 결합 그룹에만 가입이 가능하며, 대상 요금제 이외의 요금제로 변경할 경우에는 결합에서 자동탈퇴 된다.

이상헌 LG유플러스 컨슈머사업혁신그룹장(상무)은 “1인 가구가 늘고, 가족 외 연인·친구 단위로 주거 형태가 확장되는 시대적 트렌드와 온라인 수업·화상회의 등으로 데이터 사용량이 늘어나는 사회적 분위기를 반영했다”며 “이번 결합 상품을 통해 고객들이 데이터 사용 부담을 덜고, 가계통신비는 절감하는 일거양득의 효과를 누릴 수 있길 기대한다”고 말했다.

한편 LG유플러스는 지난 5일 4~5만원대 5G 중저가 요금제 '5G 슬림+', '5G 라이트+'를 출시한다고 밝힌 바 있다. 고객들은 월 4만원대로, 선택약정 시 월 3만원대에 5G 무제한 요금제를 이용할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr