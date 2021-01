속보[아시아경제 임주형 기자] 지하철 8호선(서울 암사∼성남 모란) 잠실승무사업소 소속 기관사 등 8명이 최근 나흘 새 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 것으로 확인됐다.

9일 서울교통공사와 경기 성남시에 따르면 지난 6일 잠실승무사업소 기관사 1명이 처음 확진 판정을 받았다.

이에 따라 잠실승무사업소 직원 110여명에 대한 전수검사를 진행했고 7∼9일 7명이 추가로 확진됐다.

이 가운데 성남 중원구에 사는 기관사 1명은 미열 증상을 보여 7일 성남중앙병원 선별진료소에서 진단검사를 받고 8일 확진됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr