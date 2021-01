[아시아경제 부애리 기자] 트위터가 8일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 계정에 대해 '영구 정지' 조치를 취했다.

AP통신 등 주요 외신에 따르면 트위터는 이날 "추가적인 폭력 선동의 위험 때문"이라면서 트럼프 대통령의 계정에 대해 이 같은 결정을 내렸다.

트위터는 "트럼프 대통령 계정의 최근 트윗들과 이를 둘러싼 맥락, 특히 이들이 트위터 안과 밖에서 어떻게 수용되고 해석되는 지를 면밀히 검토한 뒤 내린 결정"이라고 밝혔다.

현재 트럼프 대통령의 트위터 계정에 접속하면 '계정이 일시 정지 되었습니다'라는 문구가 뜨면서 게시물 등이 보이지 않는 상태다.

