[아시아경제 이정윤 기자] 8일 서울 도봉구의 한 아파트 단지에서 정전이 발생해 주민들이 불편을 겪고 있다.

8일 도봉구청에 따르면 이날 오후 3시 10분께 아파트 단지 내 노인정의 난방 배관이 파손됐고 흘러나온 물이 변전실로 새면서 정전이 발생했다. 구청은 배관이 한파로 파손됐을 것으로 추정하고 사고원인을 조사하고 있다.

정전으로 전력 난방이 중단됨에 따라 주민들은 추위를 견디며 전력 공급을 기다리고 있는 것으로 알려졌다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr