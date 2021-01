8일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 중대재해 처벌 등에 관한 법률안이 재석 266인, 찬성 164인, 반대 44인, 기권 58인으로 가결되고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.