日 위안부 피해자 승소 소식에 주요 외신 일제히 "중대한 판결"

조 바이든 정부 출범 앞두고 두 동맹국간 긴장 고조

미 외교정책에 골칫거리라는 평가도

[아시아경제 권재희 기자] 일본군 위안부 피해자들이 8일 일본 정부를 상대로 낸 손해배상 소송에서 처음으로 승소하면서 외신들도 이에 "중대한 판결", "획기적 결정"이라며 이목을 집중했다.

이날 뉴욕타임스(NYT)는 판결을 서울발 기사로 상세히 보도하면서 "상징적인 사건"이라고 판단했다.

NYT는 "아시아 내 미국의 핵심적인 두 동맹간 냉기류가 악화할 가능성이 있다"면서도 "특히 북핵 위협, 중국의 아시아 내 군사력 강화에 대응해 한국과 일본을 가깝게 하려는 미국 정부의 셈법이 더욱 복잡해질 것"이라고 진단했다.

또한 NYT는 윤지현 국제 앰네스티 한국지부 사무처장의 발언을 인용해 "이번 판결은 한국법원이 일본 정부에 일본군 위안부에 대한 책임을 물었다는 점에서 중대하다"고 보도했다.

블룸버그 통신은 '한국정부가 일본에 위안부 보상을 명령했다'는 제목의 기사를 통해 "조 바이든 취임 직전 미 동맹국 사이에서 긴장을 끌어올린 획기적 결정"이라고 분석했다.

프랑스 AFP통신도 "중국 및 북핵에 맞서 공동 전선을 구축하려는 바이든 당선인에게 한일간 심화된 균열은 외교정책에 있어 골칫거리가 될 것"이라고 짚었다.

