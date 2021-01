신한은행, ADT캡스와 ‘소상공인 상생프로그램’ 협력

신한은행과 ADT캡스 거래 고객 대상…대출금리 인하, 보안상품 요금할인 등 혜택

신한은행 개인사업자 모바일 플랫폼 SOL BIZ와 ADT캡스 홈페이지 통해 신청

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 지원하고자 ADT캡스와 ‘소상공인 상생프로그램’ 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 신한은행 거래 자영업자 고객은 ‘ADT캡스 SOHO 안심경영 패키지(ADT뷰가드 서비스 및 무인경비 시스템)’ 상품 신규 시 3개월간 요금을 면제받고 이후 할인된 요금으로 이용이 가능하다. 추가로 12만원 상당의 매장 통합 관리 플랫폼인 ‘SK M&S 사장님 안심경영팩’도 1년간 무상으로 제공받을 수 있다.

또 ADT캡스 보안상품을 이용중인 고객은 신한은행 쏠편한 사업자 대출 신규 시 대출금리를 연 0.2% 우대받는다.

특히 ‘소상공인 상생프로그램’은 신한은행 개인사업자 모바일 플랫폼 SOL BIZ와 ADT캡스 홈페이지를 통해 비대면 신청이 가능해 고객의 편의성을 높였다. ‘소상공인 상생프로그램’은 올해 6월까지 신청이 가능하다.

신한은행 관계자는 "이번 ‘소상공인 상생프로그램’을 통해 소상공인이 비용을 절감하고 보다 안전한 자영업을 유지할 수 있는 계기가 되었으면 한다"며 "앞으로도 고객 중심 서비스를 발굴하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

