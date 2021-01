[아시아경제 오주연 기자] 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 10,750 전일대비 2,010 등락률 +23.00% 거래량 28,838,033 전일가 8,740 2021.01.08 14:12 장중(20분지연) 관련기사 비덴트, 주가 1만 1350원 (29.86%)… 게시판 '북적'비덴트, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 20.55% ↑비트코인 또 광풍?…관련株 훨훨 close 는 넥슨그룹과 비덴트의 빗썸 경영권 공동인수설과 관련해 "넥슨그룹과 비덴트는 빗썸코리아(빗썸) 경영권 공동인수를 협의 및 진행한 사실이 없다"고 8일 공시했다.

회사 측은 "당사는 이정훈 의장이 KPMG를 주관사로 빗썸홀딩스를 매각추진한 사실에 대해 인지하고 있으며, 해당 매각추진에 따라 당사의 빗썸홀딩스 지분의 처분 또는 추가취득 여부는 확정된 바 없다"고 전했다.

비덴트는 2020년 3분기말기준 빗썸코리아 지분 10.3%, 빗썸코리아의 최대주주인 빗썸홀딩스 지분 34.2%를 보유하고 있다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr