이종성 "文, 백신 책임 떠넘겨"…정세균 "품위 지켜라" 발끈

[아시아경제 김혜민 기자] 정세균 국무총리가 8일 국회에서 열린 코로나19 관련 긴급 현안질의 과정에서 야당 의원과 충돌했다. 이종성 국민의힘 의원이 백신 확보의 미흡함을 지적하며 "문재인 대통령이 담당자들에게 (책임을) 떠넘기고 있다"고 발언하자 반발한 것.

이날 질의에 나선 이 의원은 "다른 나라들보다 집단 면역이 늦어진다"며 "대통령은 13차례나 (백신 확보를) 지시했다고 담당자들에게 떠넘기고 있다"고 말했다.

이에 정 총리는 표정이 굳으며 "대통령이 백신 관련 지시를 한 것도 사실이고, 관심을 갖고 경우에 따라선 적극 나서서 외국 최고경영자(CEO)와 통화한 것도 사실이다. 그런데 이걸 떠넘긴다고 표현하는 건 적절하지 않다"고 비판했다.

그는 '제가 질의하는 시간'이라며 질문을 이어가려는 이 의원을 향해 "뭘 떠님깁니까 떠넘기기는"이라고 목소리를 높이며 "국가원수에 대해 그렇게 하는건 아니다. 품위를 지키셔야죠"라고 언성을 높였다.

이 의원이 이에 "(대통령이) 지시를 했다는게 끝 아닌가. 밑에서 하나도 안 따랐다는건가"라고 하자 정 총리는 "그렇게 말씀하셔도 되는 것이냐. 그렇게 말하면 안 된다"고 반박했다.

정 총리는 코로나19 방역 실패로 몰아붙이는 이 의원을 향해서도 "속단하긴 이르다. 지구상의 유력 국가 중 코로나19를 극복하는 가장 빠른 나라 중 하나가 된다는 로드맵을 갖고 노력하고 있다"며 "이에 대한 평가는 사후에 해달라"고 말했다.

