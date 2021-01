차익실현한 外人…지난달 국내주식 2.4조원 순매도

[아시아경제 김은별 기자] 지난해 12월 외국인들이 국내 증시에서 차익실현을 하며 주식투자자금이 3개월만에 순유출 전환됐다. 지난 11월엔 55억2000만달러(약 6조원) 규모나 국내 주식을 사들였지만, 코스피 지수가 상승세를 이어가자 차익실현성 매도를 한 셈이다. 국제금융시장에서 위험선호심리가 지속되는 가운데, 원화 가치는 강세를 이어갔다.

8일 한국은행이 발표한 '2020년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면, 12월 중 외국인의 국내 증권투자자금은 주식자금을 중심으로 순유출 전환했다. 주식은 21억9000만달러(약 2조4000억원), 채권은 1억7000만달러 빠지며 총 23억6000만달러 순유출됐다.

지난해 11월의 경우 외국인의 국내 주식 투자자금은 55억2000만달러 순유입돼 총 증권투자자금이 50억7000만달러 유입됐지만, 12월엔 주식자금이 순유출 전환한 것이다.

채권자금은 대규모 만기상환에도 불구하고 차익거래유인 확대 등에 따라 민간자금이 유입되며 순유출 규모가 4억5000만달러에서 1억7000만달러로 축소됐다.

12월중 대외 외화차입여건은 국내은행의 중장기 차입 가산금리와 외평채 CDS 프리미엄이 전월대비 하락했다.

미국 달러화 약세가 지속되며 원화가치는 강세를 이어갔다. 지난해 12월1일부터 지난 6일까지 원화가치는 1.9% 강세를 보였다. 11월 말 1106.5원이던 원·달러 환율은 지난 6일 1085.6원으로 하락했다.

같은기간 주요국 중 통화가치가 가장 강세를 보였던 국가는 터키(6.9%)였다. 러시아(3.7%), 남아공(2.7%), 멕시코(2.7%), 중국(2.0%) 등도 통화가치가 강세를 보였다. 미국 달러화 가치가 하락하면서 유로화(3.3%) 역시 강세였다.

한은 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 등에도 불구하고 백신접종 개시, 미국 경기부양책 의회 승인 등 추가 경기부양책에 대한 기대감으로 위험선호심리가 지속됐다"며 "글로벌 주가와 미 국채금리가 상승하과, 미 달러화는 약세를 보였다"고 설명했다.

특히 우리나라의 경우 경상수지가 큰 폭 흑자를 냈고, 국내 주가가 큰 폭 상승하면서 원·달러 환율이 하락세를 보이기도 했다. 코스피 지수는 지난해 12월1일부터 지난 6일까지 14.5% 상승했다. MSCI 신흥국 지수 상승폭(9.1%)보다 큰 폭 오른 것이다.

12월 중 원·달러 환율 변동성은 전월대비 축소됐다. 12월 환율 변동폭은 3.5원으로 직전달(4.1원) 대비 줄었고, 변동률도 같은기간 0.36%에서 0.32%로 줄었다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr