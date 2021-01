[신간안내]'아시아가 바꿀 미래' 外

'인도 상식사전'·'느티나무 돈가스'

◆아시아가 바꿀 미래= 아시아가 경제ㆍ정치ㆍ문화에서 바꿀 미래를 공신력 있는 자료와 통계로 예측한다. 중국 중심에서 벗어나 여러 나라를 균형감 있게 다룬다. 특히 팬데믹에도 든든한 외환보유고를 유지하는 베트남ㆍ미얀마 등 아세안 10개국에 주목한다. 다양한 분야에서 나타나는 역동성을 가리키며 아시아가 세계를 주도할 것이라고 확신한다.(파라그 카나 지음/고영태 옮김/동녘사이언스)

◆인도 상식사전= 인도의 역사ㆍ종교ㆍ문화ㆍ정치ㆍ경제 등을 객관적인 시각으로 담아낸다. 인도 사회의 구조적 궁금증을 기록하고 자료 수집과 인터뷰로 답을 채운다. 방대하고 어려운 주제는 한국 상황과 비교해 재미있게 풀어낸다. 지역별 특징, 계약 준비 과정 등 경험하지 않고는 알 수 없는 정보도 수록해 인도에서 사업을 꿈꾸는 이들에게 도움이 된다.(권기철 지음/길벗)

◆느티나무 돈가스= 대구 군부대 헬기장 근처 외진 곳의 가게에서 손님들을 단골로 만들 수 있었던 비결에 대해 이야기한다. 저자는 입지ㆍ콘셉트ㆍ인테리어ㆍ서비스ㆍ기술력 등도 중요하지만 절실한 마음이 승패의 관건이라고 강조한다. 자만과 욕심으로 실패했던 기억을 복기하며 식당 창업에 나서고자 하는 이들에게 조언과 격려를 아끼지 않는다.(이정관 지음/써네스트)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr