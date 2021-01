증시 더 올라타자?…신용대출 재개 4일만에 4500억 이례적 폭증

[아시아경제 조강욱 기자] 새해 들어 시중은행들이 신용대출 빗장을 풀자마자 대출액이 4일 만에 4500억원이 넘는 등 연일 대출 수요가 늘고 있다. 지난해 말 금융당국의 대출 규제가 있었던 만큼 또 막힐 수 있다는 공포가 불러온 일명 ‘패닉(공황) 대출’ 탓으로 보인다. 연초부터 코스피가 사상 처음으로 3000선을 돌파하며 ‘삼천피시대’를 열자 빚을 내 투자하는 ‘빚투’가 늘어난 것도 한몫한 것으로 풀이된다.

8일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 신용대출 잔액은 올 들어 4~7일 4거래일 동안 4533억원 증가했다. 지난해 말 일시적으로 중단됐던 신용대출이 새해 들어 재개된 첫 날인 4일에는 2798억원이 급증했고 5일에는 647억원, 6일과 7일에는 각각 604억원, 484억원이 늘었다.

이 같은 증가세는 예년과 비교했을 때 이례적으로 여겨진다. 통상 1월에는 연말 성과급이 나오는 시기이기 때문에 신용대출 수요는 줄고 예·적금 잔액이 늘어나는 게 일반적인 현상이기 때문이다.

한 시중은행 관계자는 "대출 절벽을 경험한 수요자들의 ‘일단 받아두고 보자’는 심리와 주식시장 랠리에 따른 빚투 열풍이 한몫한 것으로 보인다"고 말했다.

앞서 지난해 말 금융당국이 신용대출 규제에 나서자 시중은행들은 대출 빗장을 걸어 잠그며 사실상 봉쇄 수순에 들어갔다. 실제 5대 은행의 지난해 12월 말 신용대출 잔액은 한 달 전보다 443억원이 줄었다. 하지만 새해 들어 신용대출이 재개되자 억눌렸던 수요가 한꺼번에 몰리며 신용대출 증가속도가 가팔라졌다는 게 은행권 분석이다.

금융당국은 상황을 예의주시하고 있다. 신용대출 재개 3일 만에 금융당국이 관리하는 월간 신용대출 증가액 한도(2조원)를 20% 넘게 소진했기 때문이다. 다만 아직까지는 일부 은행이 그동안 줄였던 신용대출 한도를 완화한 수준이기 때문에 당분간 상황을 지켜본다는 입장이다.

지난해 말 대출 수요를 줄여서 가계빚 증가를 막겠다는 정부와 은행의 대출 규제로 ‘대출 절벽’에 내몰린 직장인과 소상공인들의 성토가 쏟아진 바 있다. 금융당국의 요청으로 가계대출 총량 관리에 들어간 지난달 5대 시중은행의 예·적금은 한 달 새 7조5000억원 가량 쪼그라들었다. 초저금리가 이어지면서 예·적금에서 주식 시장·부동산 대기 자금 등으로 ‘머니무브’가 일어나고 있다는 분석 외에도 사회적 거리두기 2.5단계가 이어지고 연말 자영업 경기 어려워면서 서민들의 급전 수요가 더해졌다는 지적도 나온다.

막혔던 신용대출 창구가 열렸지만 올해 서민들의 대출 여건은 더욱 나빠질 전망이다. 윤석헌 금융감독원장은 지난해 말 기자간담회에서 "(은행에 대한) 대출 총량 규제가 당분간 필요하다"고 했다. 여기에 소득에 따라 전체 대출 규모가 정해지는 규제방안이 올 1분기 나올 예정이어서 고금리의 사금융으로 내몰리는 서민들이 증가할 것이란 우려마저 커지고 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr