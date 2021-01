현대차 "애플카 협력 협의중이나 초기단계…결정된 바 없다"

"구체적으로 결정된 바 없어"

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 애플과의 전기차 생산 협력설에 대해 아직 구체적으로 결정된 바 없다는 입장을 밝혔다.

현대차는 8일 "애플과 애플카 관련 협의를 진행 중이나 초기단계로 아직 결정된 것은 없다"고 말했다. 현재 애플은 이와 관련해 현대차를 포함한 다양한 업체들과 협의하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 이날 한 언론은 애플이 애플카 출시를 위해 현대차그룹에 협력을 제안하고 협상 중이라고 보도한 바 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr