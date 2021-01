속보[아시아경제 장세희 기자]김용범 기획재정부 1차관은 8일 정부서울청사에서 열린 '제1차 혁신성장 전략점검회의 겸 정책점검회의 겸 한국판뉴딜 점검회의'에서 "올해 1분기에 직접일자리 사업에서 80만명 이상 채용(80%)이 달성될 수 있도록 집행에 만전을 다하겠다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr