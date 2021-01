[아시아경제 장효원 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 947,000 전일대비 6,000 등락률 -0.63% 거래량 118,410 전일가 953,000 2021.01.07 15:30 장마감 관련기사 신작 날개 ‘엔씨소프트’ 100만원 눈앞김택진 대표 등 '공학한림원 정회원' 등극[클릭 e종목]"엔씨소프트, 1분기부터 신작 효과 기대" close 는 최대주주가 김택진 외 특수관계인 9명에서 국민연금공단으로 변경됐다고 7일 공시했다.

변경 사유는 국민연금공단 지분율 증가다. 국민연금공단은 265만7286주(12.1%)를 보유해 엔씨소프트의 최대주주가 됐다. 김택진 외 특수관계인 9명의 지분은 263만3688주(12%)다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr