경제계 만난 홍남기 "양질의 일자리 만들어달라"

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 7일 "과감한 투자와 양질의 일자리 창출 등 보다 적극적이고 선제적인 경영 투혼을 다시 한번 요청드린다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 경제계 신년 인사회에서 "우리 경제의 반등과 도약이 꼭 이뤄지도록 하기 위한 핵심 중심추는 무엇보다 기업"이라고 말했다.

그는 "올해 트렌드 가운데 하나로 바이러스가 바꾸게 될 경제라는 의미의 '브이노믹스'라는 신조어가 회자된다"며 "정부가 올해 반드시 위기 극복과 경기회복, 우리경제의 반등과 도약을 이뤄내겠다"고 밝혔다.

그러면서 "코로나를 이겨내는 승리(Victory), 경기 회복을 넘은 브이(V)자 경제 반등, 포스트 코로나 시대를 주도할 비전(Vision) 설정과 실현이라는 의미에서 브이노믹스(V-nomics, 바이러스 이후의 경제)를 강조하고 싶다"고 덧붙였다.

