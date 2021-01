KDB산업은행, 미얀마 양곤지점 개점

정부의 신남방정책에 부응하여 미얀마에 영업거점 확보

한국계 기업의 미얀마 진출과 현지 인프라사업 참여 지원 기대

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행은 정부의 신남방정책에 적극 부응하고 동남아지역 영업기반을 확대하고자 미얀마 양곤지점을 오는 8일 개설한다고 7일 밝혔다.

산업은행은 지난해 4월 개발금융 노하우 전수와 미얀마 경제발전에 기여할 수 있는 지역 개발사업 중심 영업전략을 미얀마 정부 경제부처가 높게 평가하며 첫 번째 시도에서 지점 예비인가를 받은바 있다.

산업은행은 코로나 팬데믹 여파 속에서 미얀마 정부의 이동제한(Lock-down) 조치로 개점준비에 어려움이 많았으나, 방역물품 제공 등 사회공헌 계획을 실행에 옮기며 우호적인 여론을 형성하였고, 영업장 확보, IT인프라 구축, 영업기금 납입 등 본인가 요건을 충족해 당초 일정 대로 성공리에 지점을 개점했다고 설명했다.

미얀마는 풍부한 천연자원을 보유하고 있으며, 거대 소비시장(중국, 인도)과 신흥경제권(ASEAN)을 연결하는 전략적 요충지로서, 한국 기업의 진출(현재 롯데, CJ 등 200여개 기업 진출)과 미얀마 정부의 인프라 개발 수요가 높을 것으로 전망된다.

산업은행은 기업금융과 PF 등 인프라 금융 분야의 경쟁력을 적극 활용해 한국계 기업의 미얀마 진출과 현지 인프라 확충사업 참여를 지원하고, 미얀마 금융당국에 리스크관리, 중소기업 지원방안 등 그간 산은이 축적한 개발금융 노하우를 전수해 한·미얀마 양국간 상생 발전의 마중물 역할을 수행할 계획이다.

산업은행은 개발금융 노하우를 바탕으로 과거 몽골개발은행 위탁경영(2011년 8월~2015년 8월)을 통해 성과를 거둔 바 있으며, 최근 베트남 등 신남방국가의 정부은행을 대상으로 개발금융 모델 전수를 추진하고 있다.

또 산업은행은 아세안(ASEAN) 회원국가에서 상생발전의 모멘텀을 찾으려는 의지로 지난해 인도네시아 종합금융사 인수와 금번 미얀마 양곤지점 개설을 차질없이 마무리 지었다. 금년에는 베트남 하노이지점을 개설해 정부의 신남방정책을 적극적으로 지원하고 은행의 미래 성장동력을 확충하기 위한 행보를 이어갈 계획이다.

산업은행 관계자는 "이는 시장형 정책금융기관으로서 해외사업을 미래 핵심 성장사업으로 육성해 수익성을 확보하고 이를 기반으로 국내 정책금융 수행을 강화하겠다는 이동걸 회장의 의지를 반영하고 있다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr