양산시, 2021년 본예산 집행계획 보고회 개최

주요사업 580건 집행계획 수립 … 적시 적소 예산집행 목표

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 지난 5일과 6일 양일간 ‘2021년 본예산 집행계획 보고회’를 개최했다.

이번 보고회를 통해 부서별 주요 사업의 월별·주간별 예산 집행계획을 수립, 계획성 있는 사업 추진을 통해 예산집행의 효율성과 책임성을 도모한다.

각 사업의 책임관, 부서장의 사전 검토를 거쳐 37개 부서 총 580건의 주요 사업의 추진 계획 보고와 함께 그에 따른 면밀한 논의가 이뤄졌다.

올해는 양산 복합문화학습관 건립, 양산시 발달장애복지관 건립, 웅상체육공원 생활체육시설 조성, 취약계층 에너지복지사업, 비점오염저감시설 유지관리용역 및 시설보수, 하천 환경정화사업, 화물공영차고지 조성, 반려동물 지원센터 건립 등 굵직한 현안 사업이 많아 여느 때보다 예산의 적기·신속 집행이 요구된다.

아울러 해당 보고회 자료를 달력으로 제작 후 배부해 예산집행의 효율성을 높일 것이며, 부진사업에 대한 대책과 해결방안을 지속해서 마련해 나갈 계획이다.

김일권 시장은 “코로나 사태 장기화로 인해 올해의 지역경제 역시 녹록지 않을 것으로 예상된다”며 “적시 적소 예산집행으로 지역경제 활성화에 이바지하고, 예산 이월을 최소화할 수 있도록 최선의 노력을 다해달라”고 당부했다.

