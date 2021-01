[단독]내달 1일 서울상의 회장단 회의 개최, 최태원 회장 추대

단독[아시아경제 이창환 기자] 최태원 SK그룹 회장이 차기 대한상공회의소 회장으로 추대된다. 대한상의 회장이 4대 그룹 회장 가운데서 나오는 것은 이번이 처음으로 대한상의의 위상이 한층 높아질 것이라는 평가다.

7일 관련 업계에 따르면 서울상공회의소는 다음 달 1일 서울의 한 호텔에서 회장단 회의를 열고 박용만 회장의 후임으로 최 회장을 추대할 예정이다.

서울상의 회장단은 총 24명이며 박 회장이 서울상의 회장을 겸직한다. 서울상의 회장은 24명 가운데서 선출되고, 보통 서울상의 회장이 대한상의 회장을 겸하게 된다. 최 회장이 서울상의 회장에 추대되면 자연스럽게 대한상의 회장도 겸직할 것이라는 예상이다.

박 회장은 최근 재계 원로 등과의 논의 끝에 후보군 가운데 최 회장을 차기 회장 적임자로 낙점하고 회장단 회의에서 단독 추대하기로 결정한 것으로 날려졌다.

최 회장이 서울상의 회장으로 추대되면 다음 달 23~24일께 정기총회에 이어 열리는 임시의원총회에서 회장으로 최종 선출되고, 대한상의 회장 자리에도 오른다. 박 회장의 임기는 오는 3월까지다.

재계는 역대 대한상의 회장을 4대 그룹 총수가 맡은 경우가 없던 만큼 상의의 역할 강화에 기대감을 표하고 있다.

최 회장은 최근 여러 차례 사회가 기업인에게 요구하는 새로운 역할에 앞장서겠다고 밝힌 바 있다. 그는 지난해 10월30일 한 포럼에 참석해 "우리 기업들이 덩치를 키우고 이윤을 추구하는 과정에서 경제 발전에 기여했다는 긍정적 시선도 있지만, 부정적 인식 역시 컸던 것이 사실"이라며 "기업인으로서 냉철하게 현실을 직시하고 있으며, 큰 책임감도 느끼고 있다"고 말했다. 당시 이같은 발언을 두고 재계에서는 최 회장이 대한상의 회장 요청에 대한 긍정적인 반응을 내비친 것이라는 해석이 나왔다.

재계의 한 관계자는 "최근 재계를 대표하는 경제단체로 대한상의의 위상이 더 높아지는 가운데 최 회장이 상의 회장에 추대되면 다방면의 소통이 더 늘어날 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

