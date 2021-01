中 인민은행, 앤트그룹 등 핀테크 기업 감독 강화 재차 확인

고객정보 활용한 소액대출 상품 판매 제동

위안화 환율, 합리적인 수준에서 안정 유지

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 중앙은행인 인민은행이 핀테크 기업의 금융활동에 대한 관리ㆍ감독을 강화하겠다는 입장을 재차 밝혔다.

7일 제일재경 등에 따르면 인민은행은 전날 이강 행장 주재로 '2021년 연두 업무 회의'를 마치고 낸 보도문에서 "인터넷 플랫폼 기업이 벌이는 금융활동을 면밀하게 감독ㆍ관리할 것"이라며 "반독점과 자본의 무질서한 확장 방지에 관한 당 중앙 및 국무원의 지침을 철저히 이행하겠다"고 밝혔다.

인민은행은 특히 인터넷 회사가 금융상품을 과도하게 판촉해 고객의 과잉 부채를 유도하는 것을 엄격히 금지하겠다고 강조했다.

이는 앤트그룹이 운영하는 전자결제 애플리케이션(앱)인 즈푸바오(알리페이)에서 활발하게 이뤄지던 소액 대출을 최대한 억제하겠다는 의지로 해석된다. 핀테크 기업이 수익성을 극대화하기 위해 무분별한 대출과 보험 및 금융투자 상품을 판매, 금융시장 혼란을 야기할 수 있다는 게 중국 지도부의 생각이다.

실제 앤트그룹의 지난해 상반기 매출에서 소액 대출 부문 매출이 차지하는 비중은 40%에 달한다.

또 인민은행은 개인 신용평가 업무를 하려면 반드시 영업 허가증이 있어야 한다는 원칙도 재차 강조했다. 중국 금융당국은 앤트그룹이 알리바바의 여러 플랫폼에 남긴 고객의 방대한 개인정보를 활용, 대출 영업을 해 왔다고 의심하고 있다.

인민은행은 위안화 환율정책과 관련, 위안화 환율이 합리적인 수준에서 안정을 유지하도록 하겠다는 원칙도 제시했다. 당분간 위안화 강세를 용인하겠다는 뜻으로 해석된다.

이와 함께 올해 위안화 국제화를 신중하게 추진하겠다는 계획도 밝혔다.

인민은행은 법정 디지털 화폐 도입과 관련한 각종 시험도 '적절하게' 전개하겠다는 뜻을 내비쳤다. 중국은 지난해 하반기부터 수만명의 일반 국민이 참여하는 디지털 화폐 공개 시험을 하고 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr