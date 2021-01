'전기약'으로 조산 막는다

비침습적 전자약으로 자궁 수축신호 감지해 조산 조기진단

자율신경을 조절하는 전기신호로 자궁 수축 억제해 조산 방지

[아시아경제 황준호 기자] 조산을 조기 진단하고 치료하는 전자약이 개발됐다. 조산에 따른 미숙아 출산은 신생아 사망률에 절반을 차지한다는 점에서, 신생아 사망률 감소에 기여할 기술이 될 것으로 예상된다.

한국과학기술연구원은 이수현 뇌과학연구소 박사의 연구팀이 고려대 안암병원 산부인과 안기훈 교수의 연구팀과 조산을 조기 진단하고 치료할 수 있는 비침습형 전자약을 개발했다고 7일 밝혔다. 관련 연구 성과는 국제전기전자공학회(IEEE) 학술지(IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering) 최신호에 실렸다.

연구팀은 임산부의 자궁경부에 삽입해 자궁 수축 신호를 실시간으로 감지해 조산을 조기에 진단할 수 있는 도넛 모양의 신경전극을 개발했다. 이 전극은 자궁의 수축 신호를 감지한 뒤, 교감신경을 자극하는 전기신호를 보내 자궁 근육을 이완시키는 과정을 통해 조산을 막을 수 있다. 일반적으로 조산은 자연적인 조기 진통, 조기 양막 파수 등 다양한 원인에 의한 것으로 알려져 있지만 자궁이 불규칙적으로 수축하는 증상이 공통적으로 나타난다.

연구팀은 생쥐와 돼지를 대상으로 한 실험을 통해 조산의 진단과 치료 과정을 검증하기도 했다. 안기훈 교수는 "세계적으로 자궁수축억제에 대한 신약 개발이 활발히 진행돼 왔지만 효과가 미미하고 부작용이 발생해 새로운 대안이 필요한 상황이었다"라며 "이번에 개발된 최초의 자궁수축조절 의료기기를 통해 조산으로 인한 영아 사망과 후유증을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이수현 박사는 "개발된 도넛 형태의 전자약은 기존의 화학적 약물 기반의 치료법이 아닌 전기자극을 이용해 자궁의 수축을 억제하는 치료기기로서 신개념의 의료기술로 발전할 가능성이 있다"며 "향후 범부처의료기기 사업과 같은 정부 지원을 받아 임상 연구를 추진할 계획"이라고 설명했다.

