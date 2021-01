힐스테이트 리슈빌 강일 청약서 '만점통장' 등장…"커트라인 64점"

[아시아경제 김유리 기자] 7일 청약 당첨자를 발표한 '힐스테이트 리슈빌 강일'에서 만점 통장이 나왔다. 당첨 최저점은 64점을 기록했다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 힐스테이트 리슈빌 강일 전용면적 101㎡D형 기타지역 당첨 최고 가점은 만점인 84점을 기록했다. 서울에서 청약 만점 통장이 등장한 것은 지난해 9월 양천구 '신목동파라곤' 이후 4개월 만이다.

전체 주택형과 지역에 따라 30개로 나뉘어진 이번 청약에서 최고 가점이 70점을 넘은 곳은 16곳으로 절반 이상이었다. 만점자가 나온 101㎡D 기타지역 외에도 84㎡A(해당지역, 기타지역), 84㎡B(해당지역, 기타지역), 84㎡E(기타지역), 84㎡H(해당지역), 84㎡I(해당지역, 기타지역), 84㎡J(해당지역, 기타지역), 101㎡A(해당지역, 기타지역), 101㎡C(해당지역, 기타지역) 101㎡D(해당지역)에서 최고 가점은 70점을 넘었다.

당첨 최저점은 64점으로 84㎡G 해당지역에서 나왔다. 최저 당첨 가점이 69점인 곳도 14곳이나 됐다. 청약가점은 무주택기간(32점), 부양가족 수(35점), 청약통장 가입기간(17점)을 따진다. 만점인 84점을 받기 위해선 본인을 포함 7인 가족 이상이어야 하고 무주택기간과 청약통장 가입기간이 모두 15년 이상이어야 한다.

힐스테이트 리슈빌 강일은 지난해 12월30일 진행한 1순위 청약에서 458가구 모집에 11만7035명이 청약해 평균 255.53대 1의 경쟁률을 나타냈다.

서울 강동구 고덕강일공공주택지구 5블록에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 27층, 7개동 규모로 84·101㎡ 809가구로 구성된다. 분양가상한제를 적용 받아 3.3㎡당 평균 분양가가 약 2230만원으로 책정됐다. 주택형별로 84㎡ 분양가는 6억9830만~7억9520만원이다. 101㎡ 역시 분양가가 8억3000만~8억9990만원으로 9억원을 넘지 않아 '로또 분양'으로 청약 대기자들의 관심이 높았다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr