최태원 SK회장, 대한상의 차기 회장 유력

4대그룹 총수 최초 대한상의 회장 유력, 대한상의 위상 강화될듯

[아시아경제 이창환 기자] 최태원 SK그룹 회장이 차기 대한상공회의소 회장으로 유력한 것으로 알려졌다. 대한상의 회장이 4대그룹 회장 가운데 나오는 것은 이번이 처음으로 대한상의의 위상이 한층 올라갈 것이라는 평가다.

7일 관련 업계에 따르면 서울상공회의소는 다음 달 초 회장단 회의를 열고 박용만 회장의 후임으로 차기 회장 후보를 추대할 예정이다.

서울상의의 회장단은 총 24명으로 박용만 현 대한상의 회장이 서울상의 회장을 겸직한다. 김영대 대성산업 회장, 정몽윤 현대해상화재보험 회장, 현정은 현대그룹 회장, 조원태 대한항공 회장, 정용진 신세계그룹 부회장, 서경배 아모레퍼시픽 회장 등 23명의 부회장이 있다.

서울상의 회장은 이들 24명의 회장단 가운데 선출되며 보통 서울상의 회장이 대한상의 회장을 겸하게 된다.

박용만 회장은 최근 재계 원로 등과 논의 끝에 복수의 후보군 가운데 최태원 SK그룹 회장을 차기 회장의 적임자로 낙점하고, 내달 초 열리는 회장단 회의에서 단독추대를 결정한 것으로 전해졌다.

최 회장이 서울상의 회장으로 추대되면 다음달 23∼24일께 정기총회에 이어 열리는 임시의원총회에서 회장으로 최종 선출되고, 대한상의 회장 자리에도 오른다. 다만 최 회장이 현재 회장단에 속해 있지 않은 만큼 내달 총회에서 SK㈜측 장동현 사장이 빠지고 최태원 회장으로 교체하는 절차를 거칠 예정이다. 현 박용만 회장의 임기는 오는 3월까지다.

최 회장은 최근 여러 차례 사회가 기업인에게 요구하는 새로운 역할에 앞장서겠다고 밝힌 바 있다. 그는 지난 10월30일 한 포럼에 참석해 "우리 기업들이 덩치를 키우고 이윤을 추구하는 과정에서 경제 발전에 기여했다는 긍정적 시선도 있지만, 부정적 인식 역시 컸던 것이 사실"이라며 "기업인으로서 냉철하게 현실을 직시하고 있으며, 큰 책임감도 느끼고 있다"고 말했다.

그는 "기업도 이제는 사회의 일원으로 다양성과 공감을 바탕으로 새로운 역할을 수행해 나가야 한다"며 "저 역시 기업인으로서 다양한 이해관계자를 대상으로 한 책임과 역할을 다하는 방법을 고민하는 것은 물론 기업에 주어진 새로운 책임과 역할을 적극 실천해 나가겠다"고 말했다. 당시 이같은 발언을 두고 재계에서는 최 회장이 대한상의 회장 요청에 대한 긍정적인 반응을 내비친 것이라는 해석이 나왔다.

재계는 역대 대한상의 회장을 4대 그룹 총수가 맡은 경우가 없었던 만큼 앞으로 상의의 역할 강화에 기대감을 표하고 있다. 재계의 한 관계자는 "최근 재계를 대표하는 경제단체로 대한상의의 역할이 더 높아지는 가운데 최 회장이 상의 회장에 추대되면 다방면의 소통이 더 늘어날 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr