마지막까지 反中 나선 트럼프, 알리페이 등 중국앱 '퇴출 명령'

[아시아경제 이춘희 기자] 임기를 보름 남긴 도널드 트럼프 미국 대통령까지 임기 막판까지 중국에 대한 압박을 이어가고 있다.

블룸버그 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 중국 기업이 개발한 모바일 애플리케이션 8개와 거래를 금지하는 행정명령에 5일(현지시간) 서명했다. 제재 대상은 알리페이, QQ월릿, 텐센트QQ, 위챗페이, 캠스캐너, 쉐어잇, 브이메이트, WPS 오피스 등이다.

트럼프 대통령은 상무부에 이번 제재를 45일 이내에 집행할 것을 지시했다. 이에 대해 트럼프 대통령이 취임하는 오는 20일 전 상무부가 조치를 취할 것이라는 예상과 조 바이든 대통령 당선인이 취임한 후에야 시행 여부가 다시 결정될 것이라는 예측이 엇갈리고 있다.

트럼프 대통령은 이번 제재의 이유로 중국 기술기업들의 국가안보 위협을 꼽았다. 그는 "중국과 연계된 앱들이 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터와 같은 개인 전자기기에 접근함으로써 개인 신원이 노출되는 민감한 정보와 사생활 정보를 포함한 사용자 정보를 광범위하게 장악할 수 있다"고 지적했다.

중국 당국은 트럼프 대통령의 이번 조치에 대해 패권주의 행위라고 강력히 비판하고 나섰다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 6일(현지시간) 정례 브리핑을 통해 "미국 측의 이번 조치는 국가 안보 개념을 과도하게 적용하고 국가 역량을 남용한 행위"라며 "비합리적으로 외국 기업을 핍박한 패권주의적 행태"라고도 지적했다.

화 대변인은 "이런 행위는 남을 해칠 뿐 아니라 자신에게도 손해"라며 "이번 조치로 중국 일부 기업이 영향을 받겠지만 더 중요한 것은 미국 소비자의 이익과 미국의 이익을 훼손할 수 있다는 것"이라고 강조했다.

그는 또 "미국 정부는 미국인의 개인정보와 데이터 보안을 위해 이번 조치를 했다고 주장하고 있다"면서 "그러나 모두가 알다시피 미국은 세계 최대의 '해커 제국'으로 자국민뿐 아니라 세계 각국의 사람들을 감시하고 있다"고 비판했다.

이번 조치에 따라 미국 정부와 중국 공산당 지도부의 긴장 수위는 더 높아질 것으로 예상된다.

