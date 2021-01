[아시아경제 이준형 기자] 5일 이재홍 중소기업기술정보진흥원(TIPA) 원장이 새해를 맞아 임직원 대표 10여명과 대전현충원을 참배했다.

이 원장은 참배 후 방명록에 "중소벤처기업 기술혁신과 스마트공장 고도화에 전력을 다하겠습니다"라고 썼다.

TIPA는 올해 중소벤처기업 지원을 위해 1조8000억원 규모의 예산을 집행한다. 예산은 중소기업 기술혁신 연구개발(R&D)과 스마트공장 지원을 투입되며, 각각 1조3600억원, 4400억원 규모다.

이날 참배에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 방역수칙을 준수하며 주요 임직원만 동행했다.

