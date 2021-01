6일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 두산타워임차상인비상대책위원회 소속 조합원들이 관광특구 소상공인 대책 마련을 촉구하며 문재인 대통령과 면담을 요구하는 기자회견을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.