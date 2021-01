웰스, 직수 정수기 ‘웰스더원 디지털 데스크탑’ 출시…“국내 최소 사이즈”

가로 세로 각각 13.4cm·39cm, 깊이 37.7cm…국내 최소 사이즈 구현



[아시아경제 김희윤 기자] 건강가전 종합 브랜드 웰스는 디지털 냉각 방식 최소형 냉온 직수 정수기 '웰스더원 디지털 데스크탑'을 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 신제품엔 지난해 웰스가 업계 최초로 선보인 '디지털 냉각 시스템(Digital Cooling System, DCS)'이 적용됐다. 가로 13.4cm, 세로 39cm, 깊이는 37.7cm로 국내 최소 사이즈를 구현했다

컴프레셔, 저수공간 등 정수기 내 각종 부품을 없애 기존 직수형 정수기(자사 동급모델) 대비 약 50% 이상 크기를 줄였다. 때문에 좁은 주방 공간에도 설치 편의성을 높였다.

또 신제품에는 총 7단계 수온 조절(냉온정 모델 기준)기능을 탑재했다. 정수 기능과 함께 냉수 온도를 6℃, 10℃, 15℃, 온수는 분유, 차, 커피 등에 최적화 된 50℃, 70℃, 85℃ 로 이용자의 기호에 따라 맞춤 온도 설정이 가능하다.

웰스에 따르면 위생관리도 손쉬워졌다. 내부 열 방출을 위한 팬과 통풍구를 없앤 밀폐구조로 먼지로 인한 오염 가능성을 방지했다. 물이 지나가는 유로는 3일에 한번 자동 살균하거나 필요 시 언제든 수동 살균 할 수 있다. 출수 코크 UV 자동살균 기능도 있어 2시간마다 스스로 살균이 가능하다. 제품 렌탈 시 12개월 주기 코크 팁 교체 서비스도 제공된다.

이 외에도 정수기 코크 상하무빙 및 좌우 회전 구조를 적용해 컵이나 물병, 냄비 등 다양한 용기 이용 시에도 편리하다. 조작부 역시 7단계 출수 온도 조절 다이얼과 전면 터치 방식으로 간편하게 이용할 수 있다.

이번 신제품은 이용자 생활 패턴과 환경에 따라 △약정 기간 3년, 6년 △관리 주기 3개월, 6개월 △ 화이트, 크림베이지, 다크브라운 3가지 색상 등을 제공해 고객 맞춤 선택이 가능하다. 월 렌탈료는 3만1900원부터 4만7900원으로 구성됐다.

웰스 관계자는 "웰스의 혁신적인 기술을 집약한 업계 유일의 냉온 직수 정수기로, 시장 내 새로운 패러다임을 제시 할 것"이라며 "웰스는 앞으로도 사용자 니즈와 생활 패턴 등을 고려한 생활 맞춤형 제품을 지속적으로 선보일 예정이다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr