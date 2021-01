'뇌염증 단백질' 치매 치료의 실마리

뇌염증 단백질 C8-감마의 역할 규명

뇌염증 및 치매의 진단·치료를 위한 활용 기대

[아시아경제 황준호 기자] 치매에 걸리면 나타나는 현상 중 하나인 뇌염증에서 증가하는 생체 단백질 C8-감마의 기능을 밝히고, 이를 조절해 치매 등 퇴행성 뇌질환의 치료 가능성을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

한국연구재단은 석경호, 김종헌 경북대 의과대 연구팀의 이 같은 내용의 연구 결과가 국제 학술지인 브레인에 실렸다고 6일 밝혔다.

먼저 연구팀은 뇌염증이 동반되는 치매 동물모델이나 치매환자의 뇌에 C8-감마 단백질 농도가 정상군보다 높게 나타나는 것을 관찰했다. 뇌척수액과 혈액에서도 정상군보다 이 단백질의 농도가 증가했다. 이어 연구팀은 뇌염증과 알츠하이머병 동물모델을 이용해 급성 뇌염증이 성상교세포를 자극해 C8-감마 발현을 유도한다는 것을 확인했고, 이를 실제 알츠하이머 환자의 뇌조직에서 검증하기도 했다. C8-감마는 염증 반응을 보조하는 역할을 하는 C8-복합체를 구성하는 단백질이다. 다만 이번 연구를 통해 치매 환자의 뇌 속에서는 C8-복합체를 구성하는 다른 구성성분(C8-알파·C8-베타 등)과 달리, C8-감마의 발현이 증가한다는 것을 확인한 것이다.

또한 연구팀은 C8-감마가 스핑고신-1-포스페이트(S1P)와 스핑고신-1-포스페이트 수용체2(S1PR2) 간의 상호결합을 경쟁적으로 저해함으로써 과도한 미세아교세포의 활성을 억제한다는 것을 입증했다. S1P는 염증 활성을 촉진하는 단백질이다. 이는 SIPR2와 결합해 미세아교세포의 염증 활동을 높인다.

연구팀 측은 "치매환자에서 C8-감마의 농도 증가는 치매 진단을 위한 실마리로 활용할 수 있을 것"이라며 "미세아교세포 활성 저해를 통한 염증완화라는 C8-감마의 역할은 치료제 개발 연구의 실마리가 될 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

