"미소도 지었다"…'스파링' 가장한 학교폭력 피해 학생, 의식 되찾아

좌뇌 손상으로 몇년간 재활치료 예상

"중환자실에서 일반 병실로 옮겨"

[아시아경제 김봉주 기자] '스파링'을 가장한 학교 폭력으로 의식불명 상태에 빠졌던 고등학생이 의식을 되찾았다.

인천 영종도 지역 맘카페인 '영맘'에는 피해학생 A군(17)의 아버지가 지난 1일 글을 올려 "아들을 일반 병실로 옮겼다"고 전했다.

A 군은 현재 좌뇌 손상으로 오른쪽 눈·팔·다리는 전혀 반응이 없으며 말하거나 먹지도 못하고 있고, 뇌 손상 문제로 앞으로 몇 년 동안 재활 치료를 받아야 하는 것으로 알려졌다.

A군 아버지는 "(아들이)왼쪽 손과 팔을 움직이고 손가락으로 긍정과 부정의 뜻을 표현하는 등 어느 정도 의사소통이 되는 것 같고, 저희를 보고 미소도 지었다"고 말했다.

A 군 아버지는 "골든타임을 놓쳐서 그런지 아주 더디게 차도를 보인다고 한다. 본인이 여기 와 있는 이유를 어리둥절해하며 상황을 매우 혼란스러워하는 것 같아 마음이 너무 아프다"고 적었다.

이어 "주치의 선생님은 천천히 돌아올 수도, 돌아오지 않을 수도 있다고 하지만 아들이 병상에서 일어날 때까지 힘을 내겠다"면서 "아들 일을 계기로 학교 폭력 근절을 위해 노력해주신 여러분께 감사드린다"고 말했다.

앞서 '영맘'은 A군의 치료비로 쓸 수 있도록 모금 활동을 진행했고, 지난달2일부터 이달1일까지 1천577명이 기부해 3천463만 원이 모였다.

모금에 참여한 카페 회원들은 '아들아 밥먹자!' '일어나 밥 먹자' '아들 새해 복 많이 받아' 등의 메시지를 계좌 이체 명세에 적으면서 응원했다.

'아들이 의식을 되찾았다'는 소식이 전해지자 모금에 참여한 회원들은 댓글을 통해 "힘내세요" "우리 아들 잘 이겨 낼 거예요" "너무 걱정 마시고 잘 이겨내도록 기도 할게요" 등의 응원 메시지를 보내기도 했다.

이에 A군의 아버지는 "영맘 어버님 아버님들께서 걱정해주신 덕분에 아들이 깨어난 것 같다. 정성스럽게 적어주신 진심이 담긴 글, 댓글 하나하나 정말 큰 힘이 된다"고 답했다.

한편, 가해학생 B군 등 2명은 지난 11월28일 오후 3시께 인천시 중구 한 아파트 내 주민 커뮤니티 체육시설에서 청원인 아들인 A(16)군을 폭행한 혐의를 받는다.

경찰 조사결과 이들은 A군에게 태권도용 보호구를 머리에 착용하게 한 뒤 "복싱을 가르쳐 주겠다"면서 2시간 40분가량 번갈아 가면서 때렸다.

이들은 중상해 및 특정범죄가중처벌법상 공동주거침입 혐의로 구속기소 됐다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr