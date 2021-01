[아시아경제 배경환 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 640 등락률 +12.43% 거래량 63,318,079 전일가 5,150 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 대우건설, 대연4구역 재건축 시공사 선정【화제의테마】 지금이 바로 부자될 기회! 꼭 사야하는 종목 TOP4올해 분양 성패 가를 새해 맞이 건설사별 '마수걸이' 분양 각축전 close 은 서울시 동작구 흑석동 일원에 공동주택 및 부대복리시설을 공사하는 흑석11구역 주택재개발정비사업 시공사로 선정됐다고 5일 공시했다. 총 도급액은 4501억원이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr