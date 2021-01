"한-이란, 美제재로 묶인 7조 동결자금으로 백신 구매 협의"…미 재무부 승인도 마쳐

한국 내 이란 원유 수출대금 70억 달러 동결…이란, 한국에 '코백스 퍼실리티'에 입금해달라 요청

미 재무부, 인도적 교류로 제재 예외 인정…이란측, 환전 과정서 재동결 우려로 결정 지연

[아시아경제 임철영 기자] 이란이 미국의 제재로 한국 내에 묶인 70억 달러(약 7조6000억원) 규모 원유 수출대금을 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 구매 자금으로 활용하는 방안을 한국 정부와 협의하고 있다. 이 방안은 인도적 거래로 인정을 받아 미국 재무부의 승인까지 마쳤으나 정작 자금 집행과정에 대한 이란측의 우려로 최종 결정을 내리지 못한 것으로 알려졌다.

5일 외교부 당국자는 "이란이 코백스 퍼실리티(COVAX facility)를 통해 코로나19 백신을 확보하려고 했고 이 대금을 한국 원화 자금으로 납부하는 것을 놓고 미국 재무부와 한국이 다방면으로 협의를 해왔다"면서 "미 재무부로부터 특별승인을 받았고 대금을 지불하려고 했다"고 설명했다.

코백스 퍼실리티는 세계보건기구(WHO)가 주도하는 프로젝트로 백신의 공동 구매와 배분을 목적으로 하며 참여국은 대금을 지급하면 개발 완료된 백신을 공급 받을 수 있다. 한국을 포함해 190여개국이 참여하고 있다.

이란측은 그간 한국 내 은행에 동결된 원유 수출대금을 코백스에 입금해 달라고 한국 정부에 요청해왔다. 관련 은행들은 해당 자금을 이전하는 방안을 마련해 이란에 전달했으나 정작 이란측의 답변이 없는 상황이다. 코백스 퍼실리티에 대금을 지급하기 위해서는 미국 은행에서 환전 절차를 거쳐야하지만 이란측은 이 과정에 대해 우려하고 있는 것으로 알려졌다.

외교부 당국자는 "송금 과정에서 미국 정부가 혹시 이 자금을 어떻게 할지하는 우려 때문에 이란이 결정을 하지 못하는 상황"이라고 전했다.

아울러 이란 당국은 한국 선박 억류와 원화 대금의 연계성에 대한 일각의 분석에 대해 강하게 부인하고 있다. 외교부는 주한 이란공관과 주이란 한국대사관 등 외교 채널을 통해 이란 당국과 접촉을 지속하고 있다.

외교부 당국자는 "이번 선박 억류와 원화 대금을 연계해 협상하자는 의도가 있느냐고 문의했지만 이란측에서는 그렇지 않다고 대답했다"고 설명했다. 한국 정부는 지속적으로 한국 국적 선박과 선원에 대한 조속한 억류 해제를 지속적으로 요청하는 한편 협상을 위한 실무대표단을 즉시 파견할 방침이다.

한편 최종건 외교부 1차관은 이번 한국 선박 억류 상황에서 2박3일 일정으로 10일 이란 방문길에 오른다. 외교부는 이전부터 한국 내 묶인 이란 자금 문제를 논의하기 위해 방문을 추진해왔다.

최영삼 대변인은 이날 정례브리핑을 통해 "양국 간 공동 관심사에 대한 폭넓은 협의가 있을 것"이라면서 "최근 발생한 선박 억류 문제와 관련해서도 의견 교환이 있을 것"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr