광주시, 도시농업 정책자문관에 고창록 씨 위촉

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 5일 도시농업 분야 전문가인 고창록 씨를 도시농업 정책자문관으로 위촉했다고 밝혔다.

도시농업 정책자문관은 ▲도시농업 관련 정책수립 및 자문 ▲도시농업 관련 단체 및 공동체 네트워크 구축 및 육성 ▲도시농업과 관련해 전문성이 요구되는 업무 협업 등을 수행한다.

신임 고창록 정책자문관은 서울시 마을공동체종합지원센터 컨설턴트 및 도시재생본부 도시농업마스터플랜 총괄책임자 등을 역임하며 서울시의 도시농업 정책 수립·추진에 일조했다.

현재 광주시 도시농업위원회 위원 및 노원몬드라곤협동조합 이시장으로 도시농업분야에서 활발하게 활동하고 있는 민간 전문가이다.

이와 관련, 광주시는 도시농업에 대한 시민의 관심과 수요가 늘어나는 추세를 반영해 1월1일자 조직개편을 통해 실천공간을 확대하고, 전문인력을 양성하는 등 도시농업 정책을 전담해 추진하는 도시농업팀을 신설했다.

이용섭 시장은 “다년간 펼쳐온 도시농업 활동을 토대로 광주시만의 특별한 도시농업 정책이 추진돼 시민이 행복한 광주가 조성되도록 아낌없는 조언과 제안을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr