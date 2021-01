인천시, 中企 육성자금 1조450억원 푼다…관광업·전세버스업 포함

경영안정자금 최대 100억원까지 대출 지원

도·소매업 등 유통업도 매출채권보험 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 위축된 중소기업의 경영 안정을 위해 올해 1조 450억원 규모의 중소기업 육성자금 대출을 지원한다.

지원 대상 업종에는 제조업·건설업·무역업 등 외에 코로나19 확산으로 직격탄을 맞은 관광업·전세버스업이 새롭게 추가됐다.

특히 올해는 기업에 경영안정자금의 융자한도를 대폭 확대해 일반 자금은 10억원, 고용창출 및 수출 기업과 해외유턴기업 등에 지원하는 목적성 자금은 최대 100억원까지 대출을 지원할 계획이다.

코로나19 이후 선제적 투자 지원을 위해 구조고도화자금인 공장 구입 자금도 30억원까지 저리 융자한다.

또 기술력은 있지만 담보나 신용이 부족해 대출이 어려운 중소기업에는 기술보증기금과 협력해 400억원 규모의 협약보증 지원사업을 시행하고, 부도 위험을 감소시켜 주는 신용보증기금의 매출채권보험에도 500억원 규모의 지원을 한다.

매출채권보험은 올해부터 도·소매 유통업 등 보험가입이 가능한 전체 산업에 지원해 코로나19로 인한 경기침체와 연쇄부도의 위험으로부터 지역경제의 안전망 역할을 적극적으로 수행한다.

중소기업육성자금 중 경영안정자금은 은행대출 시 발생되는 이자 중 일정 부분을 보전해주는 사업이며, 구조고도화자금은 기계·공장 등 시설자금을 장기간 저리에 융자하는 사업이다.

변주영 인천시 일자리경제본부장은 "지난해에 이어 올해도 코로나19로 인해 중소기업의 경영환경이 조기에 회복되기는 어려울 것으로 예상된다"며 "중소기업육성자금 지원을 확대해 기업경영에 어려움을 겪지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

중소기업 육성자금 지원내용은 인천시 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 오는 11일부터 인천시 중소업 지원시스템인 '비즈OK'에서 신청하면 된다.

