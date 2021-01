네이버파이낸셜, '사업자 대출' 출시 한 달…"대출 승인율 40%"

평균 대출액 약 2500만원

[아시아경제 기하영 기자]네이버파이낸셜이 네이버 스마트스토어 사업자들을 위해 선보인 대출상품을 통해 한 달간 신청자의 40%에 평균 대출 금리 연 5.5%로 약 2500만원을 대출해 준 것으로 나타났다.

네이버파이낸셜은 지난해 12월 1일 미래에셋캐피탈과 함께 출시한 미래에셋캐피탈 스마트스토어 사업자 대출의 한 달 성과를 5일 공개했다.

이에 따르면, 지난 한 달동안 대출신청 대상자의(신청일 직전 3개월 연속 100만원 이상 매출이 발생한 스마트스토어 사업자) 16%가 대출을 신청했으며 이 중 40%가 대출을 승인 받았다. 스마트스토어 사업자 대출을 실행한 사업자들의 평균 대출액은 약 2500만원이며, 평균 대출 금리는 약 연 5.5%다.

특히 금융이력이 없는 씬파일러 대상자에 대한 대출 승인율은 52%를 기록했다. 회사 측은 스마트스토어의 비금융정보를 활용해 신용을 평가하는 대안신용평가시스템(ACSS) 덕분에 높은 수준의 승인율이 가능했다고 설명했다.

네이버파이낸셜은 금융정보가 거의 없는 스마트스토어 사업자들을 위해 매출 흐름 뿐 아니라 단골 고객 비중, 고객 리뷰, 반품률 등 스마트스토어에서 실시간으로 생성되는 각종 데이터에 기존의 신용평가회사(CB)가 가진 금융 데이터를 더하고, 여기에 네이버의 인공지능(AI) 머신러닝, 빅데이터 처리 기술을 활용해 고유의 대안신용평가시스템(ACSS)을 구축했다.

미래에셋캐피탈 스마트스토어 사업자 대출 서비스를 담당하는 김태경 리더는 "해당 서비스는 업계 최초로 대안신용평가시스템을 활용한 혁신적 시도로, 네이버파이낸셜이 앞으로 선보이는 씬파일러·SME 등 금융 소외 계층을 위한 의미 있는 금융 서비스의 중요한 기반이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로 신청 자격 조건을 점진적으로 완화해 보다 많은 사업자분들의 대출 문턱을 낮추고 대안신용평가시스템을 지속적으로 고도화하면서 금융 사각지대를 줄여나갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

