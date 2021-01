지프, 80주년 기념 멤버십·커뮤니티 프로그램 '지프 웨이브' 실시

지프 캠프·케어&서비스 등 혜택

[아시아경제 김지희 기자] 지프가 브랜드 80주년을 기념해 오너 대상 멤버십 및 커뮤니티 ‘지프 웨이브’를 선보인다고 5일 밝혔다. 지프 웨이브는 다양한 혜택과 특별한 브랜드 경험으로 브랜드 로열티를 강화하고, 지프 오너들 간 유대감 강화를 위해 마련된 브랜드 캠페인이다.

먼저 지프 웨이브 멤버가 된 오너들은 국내 최대 오프로드 축제인 지프 캠프 및 다양한 브랜드 체험 행사, 케어&서비스, 지프 스토리 매거진 등 다양한 이벤트와 혜택을 누릴 수 있다. 대표적인 혜택 중 하나는 지프 캠프다. 매해 열리는 브랜드 전통의 대규모 오프로드 축제로, 오프로드를 만끽할 수 있는 주행 코스부터 각종 엔터테인먼트 프로그램까지 다양하게 구성된다.

편리하고 만족도 높은 차량 관리를 위한 서비스 혜택도 있다. 케어 앤 서비스는 5년 소모성 부품 무상 교환 서비스와 풀타임 모빌리티 개런티 프로그램으로 구성됐다. 엔진오일 등 소모품 교환이 최대 5년까지 무상으로 가능하고, 보증수리 및 사고, 비상 상황 발생 시 대차 서비스, 24시간 콜센터 및 긴급 출동 서비스 등이 포함됐다.

지프 스토리 매거진도 분기별로 받아볼 수 있다. 지프 스토리 매거진에는 지프 오너들의 특별한 이야기부터 다양한 브랜드 최신 소식이 담겨있다. 카카오톡 지프 코리아 채널을 추가하면 차량 보유 고객은 물론 비보유 고객도 매 분기 e-매거진을 편리하게 정기 구독할 수 있다.

멤버십 프로그램과 함께 전개되는 커뮤니티 캠페인은 길 위에서 만나는 지프 오너들끼리 수신호로 주고받는 인사다. 지프 오너들이 친분을 쌓으며 서로 안전 운전을 기원하는 마음을 나눌 수 있다. 방법은 간단하다. 온로드와 오프로드 주행 시 맞은편에서 오는 지프 차량을 발견한다면, 스티어링 휠을 쥔 손에서 검지와 중지 두 손가락을 가볍게 올린다. 차량 운행이 적고 운전이 여유로운 상황이라면 창문 밖이나 선루프 위로 손을 뻗을 수도 있다. 단 궂은 날씨나 야간 주행 등 운전에 방해가 될 수 있는 모든 상황에서는 가급적 손인사보다는 가벼운 목례 정도만 나누는 것을 권장된다.

지프 웨이브 멤버십 프로그램은 지프 코리아에서 판매한 모든 차량의 오너라면 누구나 홈페이지를 통해 간단한 절차만으로 가입할 수 있다. 지프 웨이브에 가입한 오너에게는 지프에서 준비한 웰컴 패키지 선물이 제공된다. 멤버십 프로그램 가입자 모두에게는 브랜드 소책자, 지프 웨이브 멤버십 스티커, 지프 라이센스 의류와 여행용 캐리어 할인 쿠폰이 제공된다. 선착순 ‘얼리버드 1000명’에게는 지프 멀티툴, 지프 랭글러 다이캐스트 등 선물이 함께 제공된다.

제이크 아우만 FCA 코리아 사장은 “브랜드 80주년을 맞아 포괄적인 멤버십 프로그램이자 커뮤니티인 지프 웨이브를 선보이게 돼 기쁘다”며 “멤버십 로열티 프로그램을 통해 브랜드에서 제공하는 다양한 혜택을 누리고 활발한 커뮤니티 활동을 펼쳐 지프 오너로서의 자부심도 느끼길 바란다”고 말했다.

