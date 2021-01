윤석헌 "2021년, 금융소비자보호 원년…신뢰회복에 초점"

'2021년 범금융 신년인사회' 신년사

[아시아경제 박선미 기자] 윤석헌 금융감독원 원장은 2021년을 ‘금융소비자보호 원년’으로 삼아 신뢰회복에 매진해야 할 것이라고 5일 말했다.

윤 원장은 이날 발표한 '2021년 범금융 신년인사회' 신년사에서 "올해 3월부터 금융소비자보호법이 본격적으로 시행되면 2021년은 명실공히 ‘금융소비자보호의 원년’으로 자리매김할 것"이라며 "이제 금융소비자보호는 금융회사 입장에서도 중요한 경영목표 가운데 하나로 다루어져야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "앞으로는 금융권이 주도적으로 나서서 금융소비자가 믿고 거래할 수 있는 건전한 시장환경 조성에 힘써야 한다"며 "금융소비자보호법 제정의 계기가 된 사모펀드 사태의 과오를 거울삼아 올 한해 금융의 신뢰회복을 위해 부단히 노력해달라"고 당부했다.

또 코로나19 장기화에 따라 사회경제적 취약계층이 더 큰 피해를 보고 있어서 금융의 사회적 기여에 대한 요청이 그 어느 때보다 절실한 상황이지만 안타깝게도 앞으로도 상당기간 대내외 경제여건과 금융환경의 불확실성이 해소되기 어려울 것으로 전망된다며 이에 대한 금융권의 철저한 대비를 주문했다.

윤 원장은 "구체적으로 가계부채의 누적, 경기침체로 인한 한계기업의 누증, 자영업자 등 취약계층의 어려움 가중 등이 우리 경제의 부담요인으로 계속 작용할 것으로 보인다"며 "금융권 전반에 걸쳐 손실흡수능력 확충을 통해 위기시 복원력을 높이는 한편, 내부통제와 리스크 관리에도 만전을 기해야 한다"고 말했다.

아울러 "코로나19 장기화에 따라 금융의 디지털화가 예상보다 빨리 진전되면서 다양한 혁신금융이 등장하고 있다"며 "다만 혁신금융의 진정한 가치가 수익창출 방식의 기발함에서 나오는 것이 아니라, 금융소비자에게 어떤 새로운 편익을 제공하느냐에 달렸다는 것을 늘 잊지 말아야 할 것"이라고 덧붙였다.

한편 이날 개최 예정이었던 2021년 범금융 신년인사회는 코로나19 확산으로 인한 정부의 강화된 방역지침에 적극 동참하는 차원에서 취소되고 신년사 및 격려사만 공유됐다.

