강성훈 "1000만 달러 사나이 예약"…"45만 달러 남았어"

PGA투어 통산 상금 206위로 1000만 달러 근접, 우즈 1위 1억2085만 달러, 미컬슨 2위, 최경주는 공동 29위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "1000만 달러(108억원)의 사나이."

강성훈(34ㆍCJ대한통운)이 미국프로골프(PGA)투어 통산 상금 1000만 달러를 바라보고 있다. 5일(한국시간) 현재 954만9730달러로 이 부문 206위, 45만270달러가 남았다. 2011년 PGA투어에 입성해 2019년 5월 AT&T바이런넬슨에서 첫 우승을 일궈낸 선수다. 2017년 이후 매년 100만 달러 이상 수확하고 있다는 점에 비추어 올 시즌 초반 1000만 달러를 돌파할 확률이 높다.

강성훈은 2006년 아마추어 신분으로 코리안투어 롯데스카이힐오픈을 제패해 차세대 기대주로 떠올랐고, 실제 2010년 유진투자증권오픈에서 프로 첫 승에 도달했다. 2011년 미국 무대에 진출했지만 이렇다 할 성과를 내지 못해 2012년 다시 콘페리(2부)투어로 내려가 3년 동안 내공을 쌓았다. 2013년 10월 한국에 잠시 들어와 CJ인비테이셔널과 한국오픈 '2연승'으로 '국내 상금왕'에 등극했다는 게 놀랍다.

2016년 PGA투어에 복귀한 뒤 2017년 4월 셸휴스턴오픈에서 공동 2위를 차지해 연착륙에 성공했다. 2019년이 하이라이트다. 1승을 포함해 '톱 10' 4차례로 280만 달러를 벌었다. 강성훈에게는 지난해 2월 제네시스챔피언십 준우승이 아쉬웠다. 최종일 3타 차 공동 8위에서 출발해 2언더파 추격전을 펼쳤지만 공동 2위에 만족했다. 3월 아널드파머인비테이셔널 공동 9위를 더했다.

1위는 당연히 '돌아온 골프황제' 타이거 우즈다. 무려 1억2085만 달러(1308억2000만원), PGA투어 최다승 타이기록(82승)을 비롯해 2위 31차례와 3위 19차례 등 '톱 10' 진입 총 199차례라는 화려한 이정표를 세웠다. 필 미컬슨 2위(9217만 달러), 세계랭킹 1위 더스틴 존슨은 벌써 5위(7071만 달러)에 포진했다. 올해 3위 짐 퓨릭(이상 미국ㆍ7131만 달러)과 4위 비제이 싱(피지ㆍ7124만 달러)을 넘어설 전망이다. 최경주(51ㆍSK텔레콤)는 공동 29위(3270만 달러)다.

