동대문구 점자판 동대문구소식지 '시각장애인 맞춤소식' 제공

시각장애인 및 장애인복지관 배부…정보격차 해소 및 구정참여 활성화

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 시각장애인의 정보격차 해소를 위해 발행하는 점자판 동대문구소식지에 2021년1월호부터 시각장애인 맞춤형 정보를 제공해 시각장애인 및 주민의 만족도를 높이고 있다.

동대문구는 시각장애인의 정보 접근성을 높이고 구정 참여를 활성화하기 위해 점자판 동대문구소식지에 ‘동대문구 시각장애인 맞춤소식’ 코너를 신설했다.

구는 시각장애인을 위한 복지, 문화 활동 등 풍성한 정보를 담은 총 40면 분량의 점자판 동대문구소식을 매월 발행, 월 250부를 시각장애인 주민과 장애인복지관 등 관련기관에 배부한다.

2021년 1월호에는 시각장애인 등산 활동 등 지역내 복지관 시각장애인 참여 프로그램과 서울특별시에서 제공하는 장애인 대상 택시 바우처 정보가 실렸다.

장안동에 거주하는 중증시각장애인 최상민(41) 씨는 “개선된 점자 소식지를 통해 우리 구의 생생한 소식을 얻는 것 뿐 아니라 시각장애인에게 꼭 필요한 정보를 받아볼 수 있게 돼 기쁘다”며 2021년 1월호 점자판 동대문구소식지를 받은 소감을 전했다.

유덕열 동대문구청장은 “모두에게 평등한 정보 제공은 장애인과 더불어 사는 세상을 위한 출발점”이라며 “점자판 동대문구소식지를 통해 우리 구의 유용한 정보와 새로운 소식을 접하며 시각장애를 가진 구민이 적극적으로 구정에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

