文대통령, 정인이 사건에 "매우 안타깝고 있을 수 없는 일"

복지부에 입양 아동 관리와 지원 강화 지시…"입양 아동 이익이 최우선돼야 한다는 원칙 구현"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 아동 학대로 숨진 입양아동 정인이 사건과 관련해 "매우 안타깝다"면서 관계 부처에 대응을 지시했다.

강민석 청와대 대변인은 4일 "문 대통령은 '입양 아동을 사후에 관리하는 데 만전을 기해 달라'면서 '입양 절차 전반의 공적 관리·감독뿐 아니라 지원을 강화할 필요가 있다'고 말했다"고 밝혔다.

특히 문 대통령은 "매우 안타깝고, 있을 수 없는 일이 일어났다"면서 "보건복지부 등 관계 부처는 입양의 전 절차에 '아동의 이익이 최우선 되어야 한다'(입양특례법 4조)는 원칙이 철저하게 구현될 수 있도록 해 달라"고 지시했다.

현재는 아동과 양부모의 결연이나 양부모의 적합성 판단, 사후관리 등의 입양 절차 전반이 민간 입양기관 주도로 이뤄지고 있다.

강 대변인은 "생후 16개월 된 입양아동이 사망에 이르는 불행한 일이 다시는 되풀이 되어서는 안 되기 때문에 정부가 점검과 지원에 나서야 한다는 것이 문 대통령의 지시 내용"이라고 설명했다.

정부는 입양가정을 방문하는 횟수를 늘리고 내실화하는 방안을 준비 중이다. 입양가정 조사를 할 때 주변인 방문과 조사를 의무화하고, 양부모 양육부담감 측정을 위한 양육 스트레스 검사를 실시하는 등 가정 내 위기 검증을 강화하는 방안을 검토 중이다.

한편 아동학대 방지와 관련해 '즉각분리 제도(피해아동을 신속하게 부모로부터 분리보호)' 도입 등을 골자로 한 아동복지법 개정안이 국회를 통과해 오는 3월부터 시행될 예정이다.

강 대변인은 "보건복지부와 경찰은 지침 변경을 통해 현재도 2회 이상 학대 의심신고가 접수되면 부모로부터 신속하게 분리 조치를 취하고 있다. 즉각분리 제도가 법으로 3월부터 시행되면 보다 강력한 대응 조치를 취할 수 있을 것"이라고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr