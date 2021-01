[아시아경제 이민지 기자] 영풍 영풍 000670 | 코스피 증권정보 현재가 540,000 전일대비 2,000 등락률 +0.37% 거래량 2,544 전일가 538,000 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"영풍, 자산가치 대비 저평가된 주가"우려가 현실로 돌아왔다! 美가 中에 대해 희토류 견제 시작![e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 은 물환경보전법 위반에 따른 행정처분을 받아 석포제련소 조업을 오는 4월 1일부터 1개월 30일간 중단한다고 4일 공시했다. 생산중단 분야의 매출액은 1조3001억원으로 이는 지난 2019년 매출액 대비 42.16%에 달한다. 생산재개예정일자는 오는 5월 31일이다.

회사 측은 “법적 구제 절차 검토를 추진하고 있다”며 “생산중단 결정으로 생산량이 줄어들 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr