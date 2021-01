[아시아경제 부애리 기자] 황성우 삼성SDS 사장이 'IT·솔루션 기술을 통한 고객 가치 향상'을 신년 목표로 제시했다.

황 사장은 4일 신년 메시지를 통해 "2020년은 전례 없이 힘든 해였고, 새해 경영환경도 쉽지 않을 것으로 예상된다"고 밝혔다.

이어 그는 "그럼에도 불구하고 모든 기업과 기관들은 지속적으로 IT 기술을 활용한 변화를 추구할 것"이라면서 "삼성SDS는 IT와 솔루션 기술을 통해 고객의 변화에 기여하고 그 변화에 의한 성과와 가치를 높이는 데 더욱 노력할 것"이라고 다짐했다.

한편 황 사장은 지난달 2일 삼성SDS 신임 대표이사로 내정됐다. 황 사장은 2012년 삼성전자 종합기술원에 입사해 나노 일렉트로닉스 랩장, 디바이스&시스템 연구센터장, 삼성전자 종합기술원장 등을 역임했다.

