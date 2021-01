박범계 "검찰개혁 마무리 투수… 검사들, 동참해달라"

[아시아경제 배경환 기자] 박범계 법무부 장관 후보자가 검찰개혁을 위해서는 검사들이 조직문화 개선에 주체가 돼야한다고 강조했다. 대통령이 법무부 장관 후보로 지명한 것도 검찰개혁의 마무리 투수가 돼 달라는 의미가 담겼다는 게 박 후보자의 설명으로 이를 위해서는 검사들의 협조가 반드시 필요하다는 얘기다.

박 후보자는 4일 오후 서울 서초동 서울고검 청사 앞에서 기자들과 만나 "검찰개혁과 관련한 제도 개선이 많이 진전됐다"며 이같이 말했다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 출범과 수사권 개혁, 형사공판 중심의 조직개편 외 인권친화적 수사를 위한 환경도 갖춰졌다는 게 박 후보자의 평가다.

하지만 "상명하복의 검찰 특유의 조직문화가 여전하다"며 "다원화된 민주 사회에서는 다양한 의견이 있어야 하고 외부와의 소통이 있어야 한다"고 지적했다. "검사들이 이야기하는 정의와 사회 구성원이 이야기하는 정의가 다르다"며 "사회 공동체 구성원 모두가 받아들일 수 있는 '공존의 정의'가 필요하다"고 강조하기도 했다. 특히 "공존의 정의를 이룰 으뜸의 방법은 인권"이라며 "정의가 인권과 함께 어울려야 공존의 정의를 이룬다는 화두를 갖고 검사들을 만날 것"이라고 말했다.

'윤석열 검찰총장부터 만날 예정이냐'는 취재진 질문에는 즉답을 피했다. 다만 "검사들과의 만남의 방식도 복안을 갖고 있다"고 언급했다.

이달로 예정된 검찰 인사에 대한 원칙도 털어놨다. 박 후보자는 "(원칙이나 계획에 대한) 왜 생각이 없겠나"라면서도 "청문회 자리에서 의원들이 물어주면 그때 말씀드릴 것"이라고 말했다.

교정시설 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염 사태에 대해서도 입장을 밝혔다. 박 후보자는 "깊은 관심을 두고 있다"며 "인사청문을 통과해서 임명을 받으면 제가 구상하는 대책을 전광석화처럼 실천할 것"이라고 말했다.

한편 이날 논란이 된 부동산 신고 누락 의혹에 대해서는 "이유 불문하고 제 불찰이며 국민 여러분께 송구하다. 더 잘하겠다"고 사과했다.

