[아시아경제 권재희 기자] 싱가포르 경제가 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 6%가량 후퇴한 것으로 나타났다.

4일 싱가포르 통상산업부(MTI)는 싱가포르 국내총생산(GDP)이 지난해 5.8% 감소했다고 발표했다. 이는 연간 GDP 감소폭으로는 역대 최대다.

무역 의존도가 큰 싱가포르 경제는 코로나19 사태로 극심한 타격을 입었다. 관광업 역시 코로나19로 쪼그라들었다.

다만 이는 당초 싱가포르 정부가 전망한 6~6.5% 후퇴보다는 나은 수치다.

MTI에 따르면 하반기에는 경제활동 재개 조치가 진행되면서 경제가 회복세를 보였다.

특히 4분기의 경우, 전년 대비 3.8% 후퇴한 것으로 나타나 예상보다 선방했다. 3분기 경제 성적표는 -5.6% 성장이었다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr