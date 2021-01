LG헬로비전 대표 "품질·서비스, 고객에게 제대로 알릴 것"

[아시아경제 조슬기나 기자] "올해는 우수한 품질과 합리적 가격의 서비스를 고객화 시장에 제대로 알려야 할 때다."

송구영 LG헬로비전 대표는 새해 첫 출근일인 4일 온라인으로 진행된 시무식에서 "지난 1년간 상품과 서비스 개선 노력으로 시장을 선도할 경쟁력을 갖추게 됐다"며 이 같이 밝혔다.

송 대표는 신축년 새해를 맞아 "이용자의 불만을 적극적으로 찾아내 개선하겠다"며 "고객의 니즈가 곧 헬로비전의 전략"이라고 강조했다. 이를 통해 고객 만족도를 높이고 '고객가치 혁신'을 일구는 것을 최우선 과제로 생각하겠다는 설명이다. 앞서 송 대표는 조직개편을 통해서도 취임 직후 신설했던 ‘DX팀’을 DX Lab’으로 승격해 데이터 기반 사업을 강화하는 한편, 고객 불만을 해결하기 위한 ‘고객가치혁신Lab’도 별도로 만들었다.

세부적으로 올해는 사업의 무대를 크게 ‘홈(Home)’과 ‘지역(Community)’으로 재편하고, TPS와 렌털 등 홈서비스사업은 ‘컨슈머사업그룹’에게, 미디어 등 지역사업은 ‘커뮤니티사업그룹’에게 지휘봉을 건넸다. 각 그룹의 책임경영을 강화하는 한편 인접 사업과의 시너지를 극대화하겠다는 취지로 풀이된다. 상품과 서비스 경쟁력을 더욱 강화하고 본격적인 시너지 확보에 주력하는 한편, 렌털·클라우드PC·전기차 충전사업 등 신사업을 바탕으로 새로운 성장 동력을 확보할 계획이다.

송 대표는 이날 토크쇼 형태로 진행된 ‘CEO와 함께 하는 스윗토크’를 통해 지난 한해를 돌아보며 “어려운 경쟁환경에서도 케이블TV의 ‘프리미엄 서비스’를 만들어내고, 알뜰폰 가입자를 순증 전환하는 등 소중한 사업적 성과를 일궈냈다”고 평가했다. 그는 “임직원들이 케이블TV 1위 사업자로서의 긍지를 회복하고, ‘할 수 있다’는 자신감과 기대감을 키워낸 것이 가장 큰 결실”이라고 강조했다.

지난해 주요 성과로는 ▲아이들나라·넷플릭스·유튜브All-in One ‘케이블TV 서비스’ 도입 ▲화질과 속도 개선 ▲젊어진 헬로모바일 ▲렌털·클라우드PC·전기차 충전사업을 통한 차세대 성장엔진 확보 ▲지역채널 ‘오리지널 콘텐츠’ 확대가 선정됐다.

